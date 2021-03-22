خالد بن سلمان: ملتزمون بمبادرتنا حول اليمن شرط قبول الحوثي

قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي، الإثنين، إن المملكة العربية السعودية تسعى لتحقيق السلام في اليمن.

وأضاف في تصريحات خلال تعليقه على المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية، أن"ما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة".



وتابع أن "مبادرة المملكة تجسد اهتمامها باستقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية".

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن مبادرة المملكة هدفها وقف معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالحه على الأطماع الإيرانية

وقال:" سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية

كما أكد التزام السعودية بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وتشمل المبادرة، حسب وزير الخارجية السعودي، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية.