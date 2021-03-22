أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 22 مارس 2021

استقرت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 22 مارس 2021، رغم هبو أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار الأمريكي والسندات بعد قرار تركيا المفاجئ بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي عُرف عنه انتقاده أسعار الفائدة المرتفعة مما أدى لضبابية إزاء السياسة المالية.

أسعار الذهب في الجزائر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات مساء الإثنين، عند نحو 7497 دينارا.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، خلال تعاملات مساء الإثنين، عند مستوى 6560 دينارا.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، مساء الإثنين، لدى التجار ومحلات الصاغة، ليصل إلى 5623 دينارا.

أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال تعاملات مساء الإثنين، نحو 4373 دينارا، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3748 دينارا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر خلال تعاملات مساء الإثنين، نحو 233 ألفا و154 دينارا (1746 دولارا)، وجاء سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 52 ألفا و480 دينارا (392.98 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، نزل الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وكان قد فقد 0.7% في وقت سابق من الجلسة.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1738.80 دولار للأوقية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي الذي يؤيد تشديد السياسة النقدية وحل محله معارض لهذه السياسات يوم السبت في خطوة مفاجئة أثارت مخاوف حيال تأثير ذلك على أسواق المال ودعمت الدولار كعملة ملاذ آمن.

كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات.