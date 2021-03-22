محكمة روسية تؤيد رفض التحقيق في تسميم نافالني

رفضت محكمة عسكرية روسية، الإثنين، الدعوى التي تقدم بها المعارض أليكسي نافالني حيث اتهم المحققين بـ "التقاعس" عن التحقيق في تسميمه.

وقالت متحدثة باسم محكمة الحامية العسكرية رقم 235 في موسكو، إنه تم رفض طلب المعارض البارز للكرملين، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام.



ولم يحضر نافالني الجلسة ورفض المشاركة عبر الفيديو من السجن الذي يقبع فيه في بلدة بوكروف التي تبعد 100 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

واتهم المعارض المحققين الروس بعدم فتح تحقيق في تسميمه في تومسك في 20 أغسطس/ آب.

وكان المعارض المندد بالفساد البالغ 44 عاما قد انهار خلال رحلة جوية في روسيا في أغسطس/ آب، ونُقل إلى ألمانيا حيث توصل خبراء إلى أنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يعود تطويره إلى الحقبة السوفياتية.

واتهم نافالني أجهزة الاستخبارات الروسية بتسميمه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي اتهامات ينفيها الكرملين.

اعتقلت الشرطة نافالني داخل مطار في موسكو في 17 يناير/ كانون الثاني لدى وصوله من ألمانيا حيث كان يتعافى من حالة تسمم.

وثبت القضاء الروسي إدانة الناشط المناهض للفساد في قضية احتيال تعود للعام 2014 يندد بها المعارض وعدة عواصم غربية ومنظمات غير حكومية باعتبارها مسيسة، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام.

وكانت الشرطة الروسية قد بدأت في أغسطس/ آب "فحصًا أوليًا" بعد نقل نافالني إلى المستشفى من خلال تفتيش الأماكن التي مكث فيها.

وقال الأطباء الروس الذين عالجوا نافالني قبل نقله جوا إلى برلين إن المعارض لم يتعرض للتسميم بل كان يعاني من مشكلات في الأيض ومن التهاب البنكرياس.

ولم يكشف أي تحليل روسي، بحسب السلطات، عن وجود أي مادة سامة في جسده.