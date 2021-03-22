"دبي لصناعات الطيران" تتم صفقة طائرات بوينج مع "أمريكان إيرلاينز"

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" عن إتمامها لاتفاقية تم توقيعها مع شركة "أمريكان إيرلاينز" في الربع الثالث من عام 2020 لتسليم 18 طائرة جديدة من طراز بوينج 737 ماكس 8.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إن "هذه الصفقة تعكس قدرتنا الكبيرة على التكيف وقوة ميزانيتنا العمومية، كما تشير إلى إمكانياتنا وقدرتنا على مساعدة واحدٍ من عملائنا الذين نتعامل معهم منذ زمن بعيد، فضلا عن إيماننا بقوة طائرات 737 ماكس 8.



وأعرب عن سعادته بعودة " عدد متزايد من شركات الطيران العالمية إلى التحليق بطائرات ماكس، متمنيا النجاح لشركتي أمريكان إيرلاينز وبوينج".

وكان تارابور، قد قال في تصريحات سابقة، أن الشركة سعيدة بالاستثمار في هذه الطائرات المتقدمة تقنياً والموفرة للوقود تماشياً مع التزامنا بالاستدامة البيئية، حيث تتمتع طائرات بوينج 737 ماكس بكفاءة ممتازة في الوقود وانخفاض الانبعاثات وقلة الضجيج.

وأضاف: ما يؤكد التزام شركتنا بنقل أسطولها إلى أصول تقنية أحدث وخفض الأثر البيئي لأعمالنا، ودعم طموحات عملائنا لأن يصبحوا مشغلين أكثر استدامة. ويتضمن حجم أسطول الشركة الذي تديره أو تملكه 22 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8".

ومن جهته قال إحسان منير، نائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية والتسويق في شركة "بوينج"، إن "دبي لصناعات الطيران حريصة على تفعيل استراتيجية الشراء، وخطة النمو لديها لمساعدة مشغلي رحلات الطيران خلال هذه الفترة الصعبة في قطاعنا".

وتابع: "يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع دبي لصناعات الطيران لدعم عميل مهم مثل شركة أمريكان إيرلاينز، ونحن فخورون بالثقة التي منحوها لطائرات بوينج 737".

وكانت "دبي لصناعة الطيران"، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تسليم أول طائرة من بين 18 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 8" إلى شركة "أمريكان إيرلاينز".

يأتي ذلك في إطار اتفاق شراء وتأجير تم توقيعه مع شركة الطيران الأمريكية في الربع الثالث من هذا العام. ومن المقرر تسليم الطائرات المتبقية الأشهر القادمة.