فيديو.. 10 معلومات ثمينة عن هاتف شاومي Redmi Note 9 Pro

يتميز هاتف Redmi Note 9 Pro الذي أطلقته شركة شاومي الصينية بالعديد من الإمكانيات والمواصفات التي وضعته ضمن قائمة أفضل هواتف العام. وترصد دوت الخليج الإخبارية 10 معلومات مهمة عن الهاتف "ريدمي نوت 9 برو"، والذي يحمل باقة من التجهيزات التقنية المميزة. 1 ـ يدعم هاتف شاومي Redmi Note 9 Pro شبكات اتصال الجيل الخامس (5G). 2 ـ يحتوي هاتف "ريدمي نوت 9 برو" على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل ومزودة بمستشعر سامسونج ISOCELL HM2. 3 ـ يوجد بهاتف Redmi Note 9 Pro كاميرا سيلفي تعمل على الجانب الأمامي بدقة 16 ميجابيكسل. 4 ـ يضم هاتف "ريدمي نوت 9 برو" كاميرا واسعة الزاوية بمجال رؤية 120 درجة واثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما. 5 ـ يتميز هاتف شاومي Redmi Note 9 Pro بأن الجانب الأمامي والخلفي للهاتف الذكي محمي بزجاج Gorilla Glass 5. 6 ـ يحتوي هاتف "ريدمي نوت 9 برو" على ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 جيجابايت. 7 ـ هاتف Redmi Note 9 Pro لديه معالج كوالكوم Snapdragon 750G مع مودم 5G. 8 ـ بطارية هاتف "ريدمي نوت 9 برو" سعة 4820 مللي أمبير ساعة، يمكن شحنها بقدرة 33 واط في 58 دقيقة بشكل كامل. 9 ـ يوجد بهاتف Redmi Note 9 Pro سماعات استريو ومنفذ AUX ومنفذ USB-C وتقنية اتصالات المجال القريب NFC. 10 ـ هاتف "ريدمي نوت 9 برو" لديه شاشة قياس 6.67 بوصة تعمل بدقة وضوح 1080+ بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز.



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