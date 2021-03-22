كورونا يسرق الفوز من مرشح المعارضة لرئاسة الكونغو

قال مساعدون لمرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة بالكونغو "جاي برايس بارفيه كوليلاس"، إن كوليلاس توفي خلال نقله إلى فرنسا للعلاج.

وأمس الأحد، قالت الحملة الانتخابية لكوليلاس (61 عاما) وهو وزير سابق إنه يعالج في المستشفى من كوفيد-19 ولم يتمكن من الإدلاء بصوته.



وكان يُنظر إلى كوليلاس على أنه أقوى منافسي ساسو نجيسو رغم أن دبلوماسيين ومحللين قالوا إن من شبه المؤكد أن يفوز الرئيس بفترة رئاسة جديدة تضاف إلى 36 عاما قضاها في الحكم إلى الآن.

وقالت اللجنة الانتخابية إن من المتوقع ظهور النتائج الكاملة أواخر الأسبوع الجاري، لكن الإحصاءات بعد فرز نحو 40 % من الأصوات التي أدلى بها الناخبون في الدوائر الانتخابية وعددها 86 أظهرت تقدم ساسو نجيسو وقالت اللجنة إنه حصل على مئة في المئة من الأصوات في بعض الدوائر.

وقال رئيس اللجنة هنري بوكا في مؤتمر صحفي في العاصمة برازافيل، " أصوات الدوائر تظهر الاتجاه ذاته".

وقال ديدييه لوكو مستشار كوليلاس إن قلبه توقف عندما هبطت طائرته في باريس، ولم يكن بوسع طاقم سيارة الإسعاف إنقاذ حياته، وأحجم جوستين نزولوفو المتحدث باسم كوليلاس عن الكشف عن سبب وفاته.

وفي برازافيل أيضا قال إدجار ماسومبا أحد مؤيدي كوليلاس "كان الجميع يعولون عليه. نحن محبطون للغاية".