الشرطة الأمريكية: إطلاق نار بأحد المتاجر في ولاية كولورادو

أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء الإثنين، أنها تتعامل مع حادث إطلاق بأحد المتاجر في ولاية كولورادو، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء الماضي، قتل 8 أشخاص، بإطلاق نار في ثلاثة مراكز تدليك مختلفة في ولاية جورجيا الأمريكية وجرى توقيف شاب يبلغ 21 عاما يشتبه أنه على علاقة بهذه الجرائم.

ونقل موقع "أتلانتا جورنال-كونستتيوشن" عن شرطة مقاطعة شيروكي أن أربعة أشخاص قتلوا بإطلاق نار في مركز "يونغز آيجان مساج" للتدليك بالقرب من آكورث، إحدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.