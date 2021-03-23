أوبو تطلق سوار اللياقة البدنية Band Sport.. متعدد الوظائف

أطلقت أوبو سوار اللياقة البدنية Band Sport الجديد، الذي يمتاز بشاشة AMOLED ومستشعر SpO2 والعديد من الوظائف المتطورة.

وأوضحت أوبو الصينية أن سوار اللياقة البدنية الجديد يأتي بأبعاد 4ر40 x 6ر17 x 95ر11 ملم، ولا يتعدى وزنه 23 جراما ويشتمل على شاشة AMOLED منحنية 2.5D قياس 11.1 بوصة بدقة وضوح 294 x 126 بيكسل، مع ذاكرة سعة 16 ميجابايت وبطارية سعة 100 مللي أمبير ساعة وتمتد فترة التشغيل حتى 12 يوما، ويتم إعادة شحن بطارية سوار اللياقة البدنية بالكامل في غضون 1.5 ساعة.

وتروج الشركة الصينية لسوار اللياقة البدنية الجديدة من خلال جسم مقاوم للماء وفقا لفئة الحماية 5 ATM، وقد تم تصنيع جسم الجهاز من البولي كربونات مع الألومنيوم والزجاج، واعتمد شركة أوبو على مادة البولي يوريثين في تصنيع السوار.

ويشتمل سوار اللياقة البدنية الجديد على العديد من الوظائف المتطورة مثل مستشعر SpO2، الذي يقوم بقياس التقلبات الفردية في قيم الأوكسجين في الدم، بالإضافة إلى مراقبة خصائص النوم، كما يمكن أيضا تحليل مدة النوم ومراحله، بالإضافة إلى قياس معدل نبضات القلب في الوقت الفعلي.

ويتضمن سوار اللياقة البدنية الجديدة 12 وضعا للتمارين الرياضية مثل الجري والمشي وركوب الدراجات والسباحة واليوجا، بالإضافة إلى تطبيق اللياقة البدنية أوبو HeyTap Health.

وأعلنت شركة أوبو عن طرح سوار اللياقة البدنية Band Sport باللون الأسود في الأسواق العالمية بدءا من 12 نيسان/أبريل المقبل.