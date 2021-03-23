8 ابتكارات تكنولوجية تُحلق بصناعة السيارات.. الخيال يصبح واقعا

تترقب صناعة السيارات ظهور مجموعة استثنائية من الابتكارات التقنية التي ستحدث ثورة في صناعة السيارات على مدار الـ5 سنوات المقبلة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز الابتكارات التقنية التي يرتقب طرحها بالسيارات في المستقبل القريب.

وضمت القائمة، خاصية شاشة المؤشرات العاملة بالواقع المعزز، والتي من خلالها تبث مؤشرات السيارت بالواقع المعزز على الزجاج الأمامي للسيارة بدل من الشاشة صغيرة الحجم خلف مقود القيادة.







من بعدها، ضمت القائمة خاصية الاتصال ما بين السيارات، والمعروفة باسم Vehicle-To-Vehicle أو V2V، والتي ستساهم في تخفيض معدل الحوادث باستخدام أجهزة استشعار للسيارة بالمركبات المحيطة بها.





التقنية التي بعدها ضمن القائمة ويترقبها صناع السيارات، هي تقنية أكياس الهواء الخارجية، التي ستحدث ثورة في مجال تأمين وسلامة السيارات، وهي أكياس هواء تحمي الهيكل الخارجي للسيارة عند استشعارها قرب الاصطدام بمركبة أخرى.





ومن الابتكارات التقنية المتميزة التي تطرح مستقبلا، خاصية توليد الطاقة عبر هيكل خارجي للسيارة مزود بخلايا توليد الطاقة الشمسية وتفيد هذه الخاصية السيارات الكهربائية أكثر من غيرها.





ولتعزيز سبل الأمن والحماية بالسيارة، تشهد صناعة السيارات مستقبلا ظهور تقنية متميزة، بفتح أبواب السيارة وتشغيلها عن طريق بصمة الاصبع لحماية السيارة من السرقة.





تقنية أخرى من أهم التقنيات التي تترقبها صناعة السيارات خلال السنوات الخمس القادمة، هي تقنية مراقبة صحة السائق و مؤشراته الحيوية أثناء القيادة.





والتقنية التي يتطلع لتطبيقها العديد من ماركات السيارات، هي تقنية القيادة الذاتية بشكل كامل، التي حتى الآن لم تنجح في تطبيقها غالبية الماركات بشكل فعال.





اختتم الموقع القائمة، بتقنية التعرف الذاتي على متطلبات السيارة، وتشمل هذه الخاصية قدرة السيارة على تشخيص ما بها من أعطال بنفسها وإطلاع السائق بذلك.



