سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021.. انخفاض حاد

انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل حاد في تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1445 دينارا للشراء، و1455 دينارا للبيع.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

أسعار الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1451.50 دينار، وفي كركوك نحو 1453 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1452.50 دينار، وفي كربلاء نحو 1453.5 دينار، وفي الحارثية نحو 1451.75 دينار.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في البصرة نحو 1448.50 دينار، وفي محافظة ديالي سجل 1457.50 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء نحو 1731.81 دينار للشراء، و1737.66 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2009.70 دينار للشراء، و2017.22 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 387.24 دينار للشراء، و387.72 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 392.22 دينار للشراء، و393.09 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4830.70 دينار للشراء، و4,849.77 دينار للبيع.

الاحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي العراقي، الأسبوع الماضي، عن أن إجمالي احتياطياته من العملة الأجنبية يبلغ قرابة 56 مليار دولار، مؤكدا حفاظه على استقرار أسعار الصرف في الأسواق من خلال استخدام أدواته النقدية المختلفة.

وتدفع الأسواق العراقية ثمن الدينار المنخفض في صور ارتفاع بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية وخصوصا الغذائية منها.

هذا الأمر دفع قوى نيابية وأوساط اقتصادية لإرجاع أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار إلى سابق عهدها قبيل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ أكثر من 3 أشهر، رفع البنك المركزي العراقي أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، بينما سعت وزارة المالية لتثبيته في الموازنة الجاري مناقشتها عند 1450 دينارا للدولار الواحد بدوافع معالجة العجز المالي.

لكن "البرلمانيين" يرون أن فرصة عودة أسعار الصرف للعملة العراقية من الدينار إلى 1182 للدولار الواحد، أصبحت سانحة بعدما تجاوزت أسعار النفط حاجز الـ70 دولاراً للبرميل.

واعتمدت السياسة المالية العراقية في تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار، المعطيات الحرجة آنذاك من انخفاض أسعار النفط ووصولها إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، فضلاً عن ظروف جائحة كورونا التي عطلت مرافق الحياة وشطبت الآلاف من فرص العمل.

ومع تعافي أسعار النفط مؤخراً وانعكاس ذلك على انخفاض معدل التضخم، بات من المرجح رفع سعر الدينار العراقي، لتجنب ارتفاع معدلات الفقر وانخفاض القوى الشرائية و"تهجير الأسواق العامة".