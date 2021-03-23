غرامة على السفر في بريطانيا.. أحكام كورونا

أعلنت بريطانيا أنها ستفرض على مواطنيها الذين سيحاولون السفر للخارج دون سبب وجيه قبل نهاية يونيو/ حزيران، تشديدا للقيود الحدودية.

وقدرت بريطانيا الغرامة بنحو خمسة آلاف جنيه إسترليني حوالي6900 دولار



وقضاء العطلات في الخارج محظور حاليا في بريطانيا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لقناة سكاي نيوز "أقرب موعد سنسمح فيه بالسفر إلى الخارج، هو 17 مايو/ أيار".

أضاف أن المراجعة الحكومية للسفر ستتناول مسألة السماح للناس بالسفر إلى الخارج دون أسباب محددة كالعمل أو التعليم.

ومن المقرر أن تقدم المراجعة تقريرها يوم 12 أبريل نيسان.

لكن التحذيرات الجديدة التي أصدرها رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الإثنين بشأن موجة ثالثة من فيروس كورونا في أوروبا تضع ذروة موسم العطلات في مهب الريح.