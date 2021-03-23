الإرهاب بأفريقيا.. مرصد الأزهر يحذر من تصدر "داعش"

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمصر من زيادة نشاط "داعش" في أفريقيا، من خلال تصدره محاولة استقطاب مسلحين جدد من أنصار تنظيم "القاعدة".

وفي بيان للمرصد، تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، أعرب مرصد الأزهر بالقاهرة، عن إدانته لهجمات التنظيم الإرهابية، معتبرا أنها دليلا على وحشية وإجرام تلك الجماعات التي تنتسب زورًا وبهتانًا إلى الدين الإسلامي.



وأشار البيان إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذه "داعش" قبل أيام مستهدفا وحدة عسكرية تابعة لجيش مالي، ما أسفر عن مقتل 33 جندي بضواحي مدينة "تيسي" على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو.

وعلق على الهجوم بقوله: "ما حدث دلالة واضحة على توغل تنظيم داعش الإرهابي في منطقة غرب القارة الأفريقية، بعد هزيمته الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط".



وفسر المرصد هجمات داعش المتزايدة بأنها محاولة للحد من نشاط تنظيم "القاعدة" الذي يعتبر العدو اللدود له في تلك المنطقة، وذلك من خلال بسط سيطرته على أكبر مساحة فيها.

ولفت إلى أن "داعش" يحاول تصدر المشهد الإرهابي كنوع من استعراض القوة وإثبات الوجود، وكذلك لجذب مقاتلين جدد من أنصار "القاعدة"، بوصفه بديلًا قويًا للمنشقين عنه، الأمر الذي يؤثر سلبًا على استقرار وأمن تلك المنطقة الحدودية وينعكس بالتالي على المدنيين الأبرياء.

ودعا المرصد إلى ضرورة التدخل العاجل للحد من نشاط تلك الجماعات الإرهابية وتضافر الجهود الدولية لإنجاح تلك الخطوات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الحكومة النيجرية أن حصيلة قتلى الهجمات الإرهابية التي استهدفت، الأحد، 3 قرى قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو جنوب غربي البلاد، ارتفعت إلى 137 قتيلًا.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى الذي يوجه فيها تنظيم داعش الإرهابي ضربات إرهابية للمنطقة الحدودية، لكن سبقتها عدة ضربات بهدف السيطرة عليها وزعزعة ثقة المواطنين في حكومتهم.