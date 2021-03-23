بحثت مصر والأردن، الثلاثاء، أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية، حيث عبرت عمان عن وقوفها إلى جانب القاهرة.
وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن "الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لبلدنا".
وتابع الخصاونة: "لدينا مواقف متطابقة مع الجانب المصري فيما يخص القضية الفلسطينية".
وحول أزمة سد النهضة قال رئيس الوزراء الأردني: "نساند مصر في قضية سد النهضة".
بدوره، ثمن رئيس الوزراء المصري، دور الأردن الداعم للبلاد بشأن قضية سد النهضة.
وقال مدبولي، في تصريحات خلال المؤتمر، إننا "نسعى دائما لتوطيد العلاقات مع الأردن ونخطط لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين".
وحول القضية الفلسطينية، قال: "متمسكون بمبدأ حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وتعتبر مصر والسودان أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم بمثابة تهديد لأمنهما المائي ويلحق بهما أضرارا جسيمة.
والمفاوضات بين الدول الثلاث حول السد متوقفة في الوقت الرهن حيث تتمسك القاهرة والخرطوم بآلية وساطة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتتمسك بالوساطة الأفريقية فقط
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر والأردن يبحثان أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.