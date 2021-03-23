مصر والأردن يبحثان أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية

بحثت مصر والأردن، الثلاثاء، أزمة سد النهضة والقضية الفلسطينية، حيث عبرت عمان عن وقوفها إلى جانب القاهرة.

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن "الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لبلدنا".

وتابع الخصاونة: "لدينا مواقف متطابقة مع الجانب المصري فيما يخص القضية الفلسطينية".

وحول أزمة سد النهضة قال رئيس الوزراء الأردني: "نساند مصر في قضية سد النهضة".

بدوره، ثمن رئيس الوزراء المصري، دور الأردن الداعم للبلاد بشأن قضية سد النهضة.

وقال مدبولي، في تصريحات خلال المؤتمر، إننا "نسعى دائما لتوطيد العلاقات مع الأردن ونخطط لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين".

وحول القضية الفلسطينية، قال: "متمسكون بمبدأ حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وتعتبر مصر والسودان أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم بمثابة تهديد لأمنهما المائي ويلحق بهما أضرارا جسيمة.

والمفاوضات بين الدول الثلاث حول السد متوقفة في الوقت الرهن حيث تتمسك القاهرة والخرطوم بآلية وساطة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتتمسك بالوساطة الأفريقية فقط