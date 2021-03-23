رسالة "باول" تربك وول ستريت.. وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة

تباينت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ترقبا لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفض المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو عند الفتح اليوم الثلاثاء إذ هبطت أسهم الطاقة والسفر.

ويترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزيرة الخزانة جانيت يلين لاستقاء مؤشرات عن متانة الاقتصاد.



ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 39.7 نقطة أو ما يعادل 0.12% إلى 32691.5 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 ثلاث نقاط أو ما يعادل 0.08% إلى 3937.6 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.9 نقطة أو ما يعادل 0.03% إلى 13381.435 نقطة.

أسعار الفائدة

وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس اليوم الثلاثاء إنه في حين أن الولايات المتحدة ما زالت في أعماق جائحة إلا أن توقعاته للاقتصاد الأمريكي تحسنت بشكل كبير وإنه من بين صانعي السياسة النقدية الذين يتوقعون أن البنك المركزي قد يبدأ زيادة أسعار الفائدة في العام القادم.



وقال كابلان في مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي إن بي سي) إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% في 2021 وأن يقترب معدل البطالة من 4% بحلول نهاية العام الجاري، لكنه أكد أن إدخال تعديلات على السياسة النقدية سيعتمد على تحقيق نتائج وليس على توقعات قوية.

مبيعات المنازل الجديدة

تراجعت مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير/شباط وسط أحوال جوية شديدة البرودة كان لها أيضا تأثير على النشاط في أجزاء أخرى من الاقتصاد الشهر الماضي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت ‭‭18.2‬‬% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت ‭‭775‬‬ ألف وحدة في فبراير/ شباط.

وعدًلت الوزارة تقديراتها لمعدل مبيعات يناير/ كانون الثاني بالرفع إلى ‭‭948‬‬ ألف وحدة من ‭‭923‬‬ ألفا في التقرير السابق.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تتراجع مبيعات المنازل الجديدة ‭‭6.5‬‬ بالمئة إلى معدل يبلغ ‭‭875‬‬ ألف وحدة في فبراير شباط.