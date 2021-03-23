Pikmin 3 Deluxe.. تفاصيل لعبة بوكيمون الجديدة وطريقة الحصول عليها

بعد ما يقرب من 5 سنوات على إصدار لعبة Pokémon Go، ينتظر ظهور نسخة جديدة من اللعبة باسم Pikmin 3 Deluxe.

رغم أنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل كاملة، إلا أن شركة Niantic، مطورة لعبة Pokémon Go، أعلنت عن شراكة جديدة مع شركة نينتندو.

الشراكة الجديدة، سوف تثمر عن لعبة الواقع المعزز للأجهزة المحمولة استنادًا إلى امتياز Pikmin الشهير من نينتندو، وسيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لموقع (aitnews)، قالت شركة Niantic: إن التطبيق يشمل أنشطة اللعب لتشجيع المشي وجعل المشي أكثر متعة.

وللتسجيل والحصول على التحديثات ومعلومات عن اللعبة قالت الشركة إنه يمكن زيارة الرابط التالي:

https://nianticlabs.com/newappsignup/

وقالت نينتندو في بيان: إن تقنية الواقع المعزز من Niantic مكنتها من تجربة العالم كما لو أن Pikmin تعيش سراً في كل مكان حولنا.



وأضافت: استنادًا إلى موضوع جعل المشي ممتعًا، تتمثل مهمتنا في تزويد الأشخاص بتجربة جديدة تختلف عن الألعاب التقليدية، ونأمل أن تصبح Pikmin وهذا التطبيق شريكًا في حياتك.

ويدور امتياز Pikmin حول استكشاف كوكب شبيه بالأرض تمامًا مع مجموعات من مخلوقات Pikmin، لذا فإن لعبة Pikmin من صنع Niantic، التي تدور حول المشي واستكشاف العالم من حولك منطقية للغاية.

وتعد Pikmin 3 Deluxe من Nintendo Switch بمثابة أحدث لعبة في سلسلة Pikmin، وهي نسخة مطورة من لعبة عام 2013 التي تم إصدارها لأول مرة لجهاز Wii U.

ولم تذكر Niantic الألعاب الأخرى التي تصنعها مع نينتندو، لكن يبدو أن الشركتين قد ضمنتا نوعًا من الشراكة الطويلة الأمد.

وقالت Niantic: يشرفنا أن نينتندو قد اختارت Niantic لتكون ناشر تطبيقات الواقع المعزز في العالم الحقيقي، ويتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول التطبيقات القادمة في الأشهر المقبلة.

وتشتهر Niantic بلعبة Pokémon Go، وهي لعبة الواقع المعزز التي تحظى بشعبية كبيرة والتي تم إصدارها في شهر يوليو 2016.

ولا تزال اللعبة تحظى بشعبية كبيرة بالرغم من أنها تبلغ من العمر خمس 5 تقريبًا، واضطرت Niantic إلى إجراء بعض التغييرات على اللعبة بينما ظل الكثيرون في الداخل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم تمنع هذه التغييرات Pokémon Go من توليد الأموال، وكان عام 2020 هو العام الأكبر للعبة حتى الآن، حيث تجاوزت إيراداتها المليار دولار اعتبارًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك وفقًا لشركة تحليلات التطبيقات Sensor Tower.