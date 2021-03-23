العقوبات تعكر الأجواء.. ألمانيا تستدعي السفير الصيني

استدعت ألمانيا السفير الصيني لدي برلين، الثلاثاء، لإجراء "محادثات طارئة" بعد عقوبات بكين على أوروبيين.
وفي وقت سابق استدعاء الخارجية الصينية، لسفير الاتحاد الأوروبي نيكولا شابوي لتقديم "احتجاج قوي" على العقوبات المفروضة على بكين.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن سلسلة عقوبات على مسؤولين صينيين فيما يتعلق بمزاعم عن انتهاك حقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين أمس الإثنين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في أول تحرك غربي منسق ضد بكين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وردت الصين فورا بإجراءات عقابية بدت أوسع نطاقا فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث، بما في ذلك عائلات، ومنعت شركاتهم من التجارة معها.
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