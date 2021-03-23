قيادي يمني لـ"دوت الخليج الإخبارية": مبادرة السعودية تضع الحوثي"تحت الاختبار"

قال قيادي يمني إن المبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، تضع مليشيا الحوثي تحت الاختيار للمضي قدما نحو السلام من عدمه

وفي تصريحات خاصة من القاهرة لـ" دوت الخليج الإخبارية" وصف منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، المبادرة السعودية بـ"مهمة وخطوة جيدة نحو تحقيق السلام وإنهاء الحرب التي طال أمدها وأنهكت اليمنيين شمالا ً وجنوبا وتسببت في وضعٍ مأساوي سيء للغاية لملايين الناس".

وأضاف القيادي اليمني:" نتمنى من جميع الأطراف أن تلتقط ماجاء في هذه المبادرة والانطلاق نحو تحقيق حالة جديدة من الأمن والاستقرار وتحقيق.. نأمل أن تستجيب الأطراف لهذه المبادرة وأن تناقش جميع القضايا بشكل شفاف".



وتابع "صالح": أن المبادرة خطوة جريئة من قبل قيادة المملكة وتحشر الحوثي في زاوية التحدي للموقف الدولي ورغبته في إحلال السلام ووضع حد للحرب الممتدة منذ ست سنوات".

واستطرد:" بالتالي على الحوثي أن يختار إما المضي نحو السلام أو أن يحدد خياره في تبني العنف وإزهاق الأرواح وزيادة معاناة شعبه ومواجهة العالم أجمع".

وفور إطلاق المبادرة لم يتأخر الحوثي في رفضها حيث زعم المتحدث باسم المليشيا، محمد عبد السلام، أن هذه الخطة "لا تتضمن جديدا".

في المقابل، رحبت الحكومة الشرعية في اليمن بالمبادرة السعودية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وتشمل المبادرة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المباشرة، الإقليمية والدولية، والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية ثم بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

ولاقت المبادرة السعودية ترحيبا عربيا، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن "واشنطن تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام فورا بوقف إطلاق النار في اليمن، والدخول في محادثات لحل الأزمة.