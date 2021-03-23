بـ88% من الأصوات.. رئيس الكونغو يفوز بولاية جديدة

أظهرت النتائج الرسمية، الثلاثاء، فوز رئيس الكونغو دينيس ساسو نجيسو بولاية جديدة بعد حصوله على أكثر من 88% من أصوات الناخبين.
وحكم نجيسو (77 عاما) البلد المنتج للنفط الواقع في وسط أفريقيا على مدى 36 عاما.
وتوفي منافسه الرئيسي في الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي جاي برايس بارفيه كوليلاس بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بعد نقله إلى فرنسا للعلاج من كوفيد-19.
وحصل كوليلاس على أقل من 8 %من الأصوات.
وتولى ساسو نجيسو جندي المظلات السابق السلطة في الكونجو عام 1979.
وخسر أول انتخابات تعددية في البلاد في عام 1992 لكنه عاد للمنصب في 1997 بعد حرب أهلية.
وفي عام 2015 عدل الدستور لتمديد فترات الرئاسة القانونية.
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