إسرائيل ترصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو تل أبيب

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وجاء الإعلان في ذروة الانتخابات العامة الإسرائيلية وقبل نحو 3 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع التي تم فتحها في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط".
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.
وقالت القناة الإسرائيلية (13) إن "الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون التسبب بأضرار أو إصابات".
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