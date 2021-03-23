موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. أزمة أردوغان وصراع أوروبا وثروات السودان

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أبقى البنك المركزي المغربي الثلاثاء، على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 1.5%، قائلا إن سياسته النقدية ميسرة بما يكفي.

كشف مسؤول سوداني، الثلاثاء، عن أن بلاده دفعت بتعزيزات عسكرية إلى كافة المعابر الحدودية البالغة 64 معبرا، لوقف التهريب.

أكدت شركة أرامكو سعيها للمحافظة على تأمين احتياجات الصين من الطاقة واستمرارية إمدادات الطاقة،مؤكدة أن ذلك من أولوياتها القصوى.

أعلن البنك المركزي السعودي الثلاثاء، عن منح رخصتين لشركتين للتكنولوجيا المالية لتقديم خدمات الدفع.

في وقت تلوح في الأفق أزمة لقاحات بين أوروبا وبريطانيا، يبدو أن التصعيد قد يتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة، مع شرخ في العلاقات بين الطرفين.

وجهت المعارضة التركية 3 رسائل قاسية للرئيس التركي رجب أردوغان، وحملته مسؤولية انهيار الليرة، بسبب قراراته الطائشة والمتهورة.

قالت وزارة الصحة المصرية، إنها ستوقع اتفاقية مع "سينوفاك" الصينية لبدء تصنيع لقاح ضد فيروس كورونا بمصر وتصديره إلى دول أفريقيا.

تباينت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ترقبا لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

يسعى الذهب للخروج من حالة التراجع التي يمر بها، جراء توجه المستثمرين إلى الدولار وسندات الخزانة الأمريكية.

هبطت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل حاد في تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.