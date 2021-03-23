خبر سار من اليونان للحاصلين على لقاح كورونا

قررت اليونان، السماح بدخول المسافرين الذين حصلوا على تطعيم كورونا لأراضيها بلا شروط، بهدف إنعاش السياحة.
وقال متحدث باسم وزارة السياحة اليونانية، الثلاثاء، إن بلاده ستسمح بدخول المسافرين القادمين من دول أوروبية أخرى، وإسرائيل، لأراضيها طالما كانوا حاصلين على لقاح فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث، أنه سوف يتم نشر قرار حكومي بهذا الشأن في وقت لاحق من الثلاثاء.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سوف ينص القرار على أنه سوف يتعين على المسافرين الحاصلين على اللقاح إظهار ما يدل على تلقيهم اللقاح فقط، ولن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي، أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد.
ولم يتضح متى سوف تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ.
وتسعى الحكومة اليونانية منذ بداية العام لإقرار تبني جواز سفر أوروبي لمن تلقوا اللقاح من أجل إنعاش قطاعها السياحي المتعثر، الذي يمثل عادة خمس الاقتصاد اليوناني.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، أعادت اليونان فتح مطاراتها الرئيسية أمام الرحلات الدولية، على أمل إنعاش قطاع السياحة الحيوي بالنسبة لها بعد 3 أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويمثل قطاع السياحة في اليونان نسبة 20% من اقتصاد البلاد، ويوفر قرابة 700 ألف وظيفة في اليونان، لذا فإن نجاح هذا القطاع مهم للغاية لإنعاش اقتصادها.
وخلال عام 2019، استقبلت اليونان نحو 33 مليون سائح، ما جعلها تحقق عائدات بلغت 19 مليار يورو.
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