واشنطن تعلن عقد حوار استراتيجي مع بغداد أبريل المقبل

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل/نيسان المقبل.
وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف الدولي موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها حتى لا يعيد تنظيم داعش تجميع صفوفه.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه "ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ".
وأضافت أن "الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف موجودة في العراق فقط لغرض التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية لضمان عدم تمكن داعش من إعادة تجميع صفوفها".
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