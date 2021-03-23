بعد رحلة خارجية.. أمير الكويت يعود للبلاد

عاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح،الثلاثاء، إلى بلاده بعد رحلة خارجية شملت إجازة خاصة بأوروبا وزيارة لأمريكا لإجراء فحوصات طبية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إنه كان في استقبال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على أرض المطار، ولي العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس الوزراء، فضلا عن كبار المسؤولين بالبلاد.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، غادر الكويت في 4 من شهر مارس/آذار الجاري إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية معتادة.



وجاءت الزيارة، غداة أداء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية، أمام أمير البلاد الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر /أيلول الماضي.

وفي 14 مارس / آذار الجاري، غادر أمير الكويت الولايات المتحدة إلى أوروبا في زيارة خاصة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية المعتادة في مدينة نيويورك والتي تكللت بالنجاح.

وعاد أمير الكويت إلى بلاده مساء الثلاثاء مختتما رحلة خارجية استمرت نحو 19 يوما.