عبر الفيديو.. بايدن يشارك بقمة الاتحاد الأوروبي الخميس

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل، عبر الفيديو.
وكتب ميشال في تغريدة، أن "دعوتُ رئيس الولايات المتحدة للانضمام إلى اجتماعنا ليتشارك معنا رؤيته لتعاوننا المستقبلي" مضيفاً :"حان الوقت لإعادة بناء تحالفنا عبر الأطلسي" بعد العلاقات الخلافية التي طبعت عهد سلفه دونالد ترامب.
وأكد البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن "سيتحدث مع قادة الاتحاد الأوروبي عن رغبته في إحياء العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد والعمل معاً لمكافحة الوباء والتصدي للتغير المناخي وتعميق أكبر علاقة تجارية واستثمارية في العالم".
وأضاف "سيناقش أيضاً المصالح المشتركة على صعيد السياسة الخارجية، ولا سيما الصين وروسيا".
وستكون أول مشاركة للرئيس الأمريكي في قمة مع قادة دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تكون غير مسبوقة، إذ إن الرئيس الأسبق باراك أوباما شارك في قمة أوروبية في الخامس من أبريل/نيسان 2009 وقبله الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في يونيو/حزيران 2001 في السويد.
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