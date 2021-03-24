توقيف بريطاني مشتبه به بارتكاب جرائم إرهاب

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في ضلوعه بجرائم إرهاب وحيازة مواد متفجرة.
وقُبض على الرجل البالغ من العمر 53 عاما أمس الإثنين للاشتباه في حيازته مادة متفجرة.
وقالت الشرطة البريطانية، في بيان، إنه جرى التحفظ على الرجل "للاشتباه في ارتكابه عملا إرهابيا أو التحضير له أو التحريض عليه".
وأضافت "لا يزال رجال الشرطة المتخصصون في البناية للقيام بالمزيد من التفتيش، كما فرض طوق أمني حول المكان".
والشهر الماضي، قتل شخص وأصيب آخر خلال عملية طعن تمت في شمال غربي العاصمة لندن، وفي نفس الشهر شهدت لندن حوادث طعن إرهابية أدت إلى إصابة ما يقرب من 9 أشخاص.
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