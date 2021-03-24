سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 24 مارس 2021.. انخفاض حاد

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، خلال التعاملات المبكرة للسوق السوداء، فيما استقر في البنوك.

وسجل سعر الدولار في السوق السورية الموازية 4100 ليرة للشراء، و4220 ليرة للبيع، مقابل، 4250 ليرة للشراء، و4340 ليرة للبيع، أمس.

في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء "كوفيد- 19". كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 4858 ليرة للشراء، و5005 ليرات للبيع، مقابل، 5071 ليرة للشراء، و5184 ليرة للبيع، أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية إلى 5638 ليرة للشراء، و 5814 ليرة للبيع، مقابل، 5885 ليرة للشراء، و6019 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ونزل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية إلى 1091 ليرة للشراء، و1126 ليرة للبيع، مقابل، 1131 ريال للشراء، و1158 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء إلى 1113 ليرة للشراء، و1149 ليرة للبيع، مقابل، 1154 ليرة للشراء، و1182 ليرة للبيع، أمس.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية إلى 13547 ليرة للشراء، و13969 ليرة للبيع، مقابل، 14071 ليرة للشراء، و14394 ليرة للبيع، أمس.