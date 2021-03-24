"لا حرب باردة".. أمريكا: لن يختار حلفاؤنا بين واشنطن وبكين

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها "لن تجبر" حلفاءها على الاختيار بين واشنطن وبكين، ما يقوّض توقعات حرب باردة جديدة في العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي "ناتو" إن واشنطن "لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين".



وتابع "نعلم أن لحلفائنا علاقات معقدة مع الصين لن تتطابق دائما مع علاقاتنا"، مؤكدا "لن ترغم الولايات المتحدة حلفاءها على الاختيار بيننا وبينهم".

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا، وبوادر تنافس اقتصادي وسياسي، يعيدان للأذهان ما حدث بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في النصف الثاني من القرن العشرين، فيما عرف بالحرب الباردة.

وحول روسيا، قال بلينكن "نتمنى إقامة علاقات مستقرة مع روسيا وسنستمر في العمل معها من أجل مصالحنا".

لكنه عاد وأكد "سنحاسب روسيا على تصرفاتها العدوانية والمتهورة" في وقت لا تزال فيه أزمات بين البلدين متعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، ودور موسكو في أوكرانيا وغيرها، تخيم على العلاقات بين البلدين.

ونفى وزير الخارجية الأمريكي سحب قوات بلاده من أفغانستان في مايو/ آيار، وقال "من الصعب سحب جميع قواتنا من أفغانستان في الأول من مايو وسنغادر في الوقت المناسب".

وتابع " المسار الدبلوماسي في أفغانستان يتحرك قدمًا، وهناك رفض للعنف هناك".