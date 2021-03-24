5 قتلى في هجوم مجهول على معارضة جنوب السودان

قُتل خمسة أشخاص بينهم مقاتلون معارضون، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على إحدى قواعد المعارضة المسلحة بجنوب السودان.

واستهدف الهجوم، مساء الثلاثاء، قاعدة للمعارضة المسلحة الموالية لنائب الرئيس ريك مشار، بمنطقة (لورينق) بالقرب من مدينة كبويتا بولاية شرق الاستوائية شرقي البلاد.

وقالت المعارضة المسلحة في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه الأربعاء: "قامت قوة مجهولة بمهاجمة احدى مراكز تدريب قواتنا في شرق الاستوائية، وأسفر الهجوم عن مقتل قائد المعسكر إلى جانب ثلاثة جنود وامرأة واحدة"، مضيفة "قامت القوة المهاجمة بحرق المعسكر وتدميره بالكامل".

ولفتت المعارضة المسلحة في بيانها إلى أن "استمرار الهجوم على مواقعها ليس بالمؤشر الجيد لاسيما وأن الأطراف تعمل من أجل تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط".

وناشدت المعارضة المسلحة في بيانها، مجلس الدفاع المشترك "تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة وتقديم المتورطين فيه للعدالة"، مشيرة إلى أن "ما حدث يعتبر انتهاكا صريحا لبنود اتفاق وقف العدائيات ووقف إطلاق النار الموقع بين أطراف عملية السلام".



من جهته، نفي سانتو دوميج، نائب المتحدث باسم الجيش الحكومي، علمه بوقوع الحادث. وقال دوميج في تصريح مقتضب لـ"دوت الخليج الإخبارية": "ليست لدي أي معلومات عن هذا الحادث".

وفي مطلع الأسبوع الحالي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على أحد جنرالات جيش جنوب السودان، بسبب تورطه في اختطاف وإعدام ضباط ميدانيين من المعارضة المسلحة العام المنصرم في إقليم الاستوائية.

وقبل أشهر، وقعت حكومة جوبا والمعارضة المسلحة اتفاقا للسلام وتقاسم السلطة في البلاد بعد مفاوضات ماراثونية.

وفشلت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المنشط بدولة جنوب السودان، في تنفيذ أهم بنود اتفاق الترتيبات الأمنية والمتمثلة في تخريج القوات المشتركة الموجودة بمعسكرات التدريب بسبب غياب التمويل.