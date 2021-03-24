مخزونات الخام الأمريكي تجني ثمار المخاوف.. خماسية "صعود"

صعدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع الخامس على التوالي، وسط تخوفات من استمرار ضعف الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة صعدت خلال الأسبوع المنتهي بتاريخ 19 مارس/آذار الجاري، بمقدار 1.9 مليون برميل عن الأسبوع السابق إلى 502.7 مليون برميل.



وتزيد مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 6% عن متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام، فيما ارتفع إجمالي مخزونات بنزين السيارات بمقدار 0.2 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بنحو 3% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وانخفضت مخزونات البنزين النهائي بينما زادت مخزونات مكونات المزج الأسبوع الماضي؛ وزادت مخزونات الوقود المقطر بمقدار 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي أعلى بنحو 1% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وبلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 14.4 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 19 مارس/آذار 2021 وهو ما يزيد بمقدار مليون برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق.

وعملت المصافي بنسبة 81.6% من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي، بينما انخفض إنتاج البنزين الأسبوع الماضي، بمتوسط ​​8.6 مليون برميل يوميا، وزاد إنتاج الوقود المقطر الأسبوع الماضي بمتوسط ​​4.6 مليون برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 5.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بزيادة 0.3 مليون برميل يوميا عن الأسبوع السابق.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام حوالي 5.7 مليون برميل يوميا، أي أقل بنسبة 9.5% من نفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.

بلغ متوسط ​​واردات وقود السيارات (بما في ذلك مكونات مزج البنزين والبنزين النهائي) الأسبوع الماضي 939 ألف برميل يوميا، وبلغ متوسط ​​واردات الوقود المقطر 664 برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​إجمالي المنتجات الموردة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية 18.8 مليون برميل يوميا، بانخفاض نسبته 10.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​إنتاج وقود السيارات 8.5 مليون برميل يوميا، بانخفاض 8.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.