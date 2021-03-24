العثور على جسم مشبوه بقصر الملكة إليزابيث باسكتلندا

اعتقلت شرطة اسكتلندا، الأربعاء، رجلا بعد العثور على جسم مشبوه في مقر الإقامة الرسمي للملكة إليزابيث الثانية في اسكتلندا.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء رجال الشرطة إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، بعد تلقي تقارير عن العثور على جسم مشبوه.
وتم استدعاء وحدات إبطال القنابل وفحصت فرقة متخصصة الجسم المشبوه وتأمينها، لكن الشرطة لم توضح نوع الجسم وما إذا كان قنبلة.
وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا ،في بيان، إنه: "تم القبض على رجل، 39 عاما، على صلة بالواقعة، ولم يكن هناك أي تهديد للجمهور والتحقيقات جارية للكشف عن ملابساتها".
وكانت الملكة البريطانية وزوجها، الأمير فيليب، يقضيان بعض الوقت في قلعة وندسور، في إنجلترا، في الوقت الذي تخفف فيه البلاد من إجراءات الإغلاق.
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