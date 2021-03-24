صورة.. تركي يحاول الانتحار بإحدى المحاكم

حاول أحد الأتراك، الأربعاء، الانتحار في إحدى المحاكم بمدينة أضنة جنوبي البلاد،لسبب مجهول.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".



ووفق المصدر حاول أحد المواطنين، الانتحار داخل مقر محكمة مدينة أضنة عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، جنوبي تركيا، لسبب مجهول.

المواطن الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، صعد على أحد الجدران المجاورة لسلم المحكمة، وحاول إلقاء نفسه من ارتفاع كبير، غير أن المتواجدين بالمكان، ومن بينهم رجال شرطة أمسكوه من يده وحالوا دون سقوطه.

وعقب ذلك اعتقلت الشرطة المواطن، وفق الصحيفة دون مزيد من التفاصيل حول دوافع الانتحار؛ ليطلق سراحه عقب أخذ أقواله.





أسوأ المراحل

وكانت تقارير إعلامية سابقة ذكرت أنّ المجتمع التركي يمرّ بمرحلة من بين أسوأ المراحل التي شهدها على مرّ التاريخ، في ظل ارتفاع معدلات الانتحار بين العمال والأطباء وموظفي العموم والمدرسين والعاملين في الشرطة، في أعقاب اضطرابات اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وذكر الدكتور جوشقون جَنَوار، عضو في مجلس الصحة والسلامة المهنية في تركيا، أن أحداثاً واسعة النطاق تؤثر على المجتمع بأكمله يمكنها أن تؤدي إلى الانتحار.

وبشكل عام، انتحر نحو 1400 شخص نتيجة الفقر في تركيا منذ عام 2015، وفقًا للأرقام الرسمية التي يحتفظ بها معهد الإحصاء التركي، مُقابل حدوث حوالي 600 حالة انتحار في العامين الماضيين.

وحظرت الحكومة التركية بيع مادة السيانيد السامة، وذلك إثر حدوث سلسلة من حالات انتحار أسر كاملة باستخدام هذه المادة.

وتمّ توثيق إجمالي عدد حالات الانتحار بسبب الفقر منذ عام 2002، عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة، بما يُقارب 5000 شخص على الأقل.

ووفقًا لمجموعة المناصرة لمجلس الصحة والسلامة في مكان العمل التركي، انتحر 75 شخصًا في 2020.