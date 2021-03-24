أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يغير اتجاهه بعد مكاسب ساعات

تراجعت أسعار الذهب في مصر، مساء الأربعاء 24 مارس 2021، بالرغم من الارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس.

وزادت أسعار الذهب عالميا، الأربعاء، ليتجاوز سعر الأوقية (الأونصة) حاجز 1730 دولاراً رغم مكاسب الدولار.



وجاء ارتفاع الذهب مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في أسبوع.

الذهب في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 لدى التجار ومحلات الصاغة ليصل 873.25 جنيه، مقابل 880.92 جنيه منتصف تعاملات اليوم.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 764 جنيه، مقابل 770.81 جنيه منتصف تعاملات الأربعاء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 مسجلا 654.75 جنيه، مقابل 660.69 جنيه، في تعاملات ظهر اليوم.



وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات مساء الأربعاء، نحو 509.25 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 436.5 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر 27349.50 جنيه (1735 دولارا)، مقابل 27369.74 جنيه (1736.28 دولار) منتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 6112 جنيه، مقابل 6166.48 جنيه منتصف تعاملات اليوم.

الذهب يصعد عالميا

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في أسبوع، في حين تجاهل المعدن صعود الدولار في أعقاب تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أن معدل التضخم لن يخرج عن نطاق السيطرة.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1730.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1728.60 دولار للأوقية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأساسية في شركةالسمسرة أناند راثي شيرز في مومباى إن انخفاض العائدات "يسهم في بقاء الذهب مرتفعا وثمة صراع محتدم بين المراهنين على صعود الأسعار وهبوطها من هذه المستويات".

وأضاف "طغى صعود الدولار على انخفاض عائدات السندات لأجل عشر سنوات".

نزلت عائدات السندات لأقل مستوى منذ 16 مارس/آذار بينما تخطى الدولار أعلى مستوى في أسبوعين بعدما صرح باول أمام الكونجرس الأمريكي أمس أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام لكن الزيادة "لن تكون كبيرة جدا أو دائمة".