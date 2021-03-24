أزمة نافالني.. فريق الدفاع يكشف تدهور وضعه الصحي

حذّرت محامية المعارض الروسي أليكسي نافانلي الذي يمضي حاليا عقوبة بالحبس عامين ونصف العام، بأن وضعه الصحي يشهد تدهورا مستمرا.
وقالت محامية نافالني أولغا ميخايلوفا لوكالة "فرانس برس"، مساء الأربعاء، إن المعارض البارز للكرملين يعاني منذ فترة "أوجاعا في الظهر"، مضيفة أنه بدأ يفقد الإحساس في إحدى ساقيه.
وقالت المحامية إنها لم تتمكن الأربعاء من لقاء موكّلها المحبوس في سجن بوكروف، الذي يعد أحد أكثر السجون الروسية قساوة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تعتبر العقوبات المفروضة ضد روسيا من قبل كندا غير شرعية، وسترد عليها.
وسبق ذلك أن أعلنت كندا فرض عقوبات على 9 مسؤولين في الحكومة الروسية جراء قضية نافالني.
ونافالني (44 عاما) ناشط في مكافحة الفساد ومعارض بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجا العام الماضي من عملية تسميم بـ"نوفيتشوك"، وهي مادة متلفة للأعصاب طُوّرت إبان الحقبة السوفياتية لأغراض عسكرية، أدخلته في غيبوبة.
ولدى عودته إلى روسيا في يناير/كانون الثاني بعد تعافيه في ألمانيا، أُوقف فورا ودانته المحكمة في قضية فساد تعود للعام 2014 يصر المعارض الروسي على أنها مسيّسة.
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