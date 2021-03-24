3 أدوية شائعة تتنافس في علاج كورونا

وجد فريق دولي من الباحثين أن 3 عقاقير شائعة الاستخدام فعالة في المختبر لمنع تكاثر فيروس كورونا (كوفيد-19) ما يعني القدرة على علاجه.

ونظر الفريق، الذي ضم باحثين من جامعة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية وشركة المستحضرات الصيدلانية التعاونية، في ثلاثة عقاقير مضادة للفيروسات أثبتت فعاليتها ضد الإيبولا وفيروس ماربورغ، وهي التيلورون والكيناكرين والبيروناريدين، ونشروا نتائج ما توصلوا إليه في دورية " ACS Omega".



وتقول آنا بول، كبيرة العلماء في الشركة والمؤلفة المشاركة بالبحث في تقرير نشره موقع جامعة ولاية كارولينا الشمالية "كنا نبحث عن مركبات يمكن أن تمنع دخول الفيروس إلى الخلية، ولقد اخترنا هذه المركبات لأننا نعلم أن مضادات الفيروسات الأخرى التي تعمل بنجاح ضد الإيبولا هي أيضًا مثبطات فعالة لفيروس كورونا المستجد".





وتم اختبار المركبات في المختبر ضد فيروس كورنا المستجد، وكذلك ضد فيروس البرد الشائع (HCoV 229E) وفيروس التهاب الكبد الفأري (MHV).

واستخدم الباحثون مجموعة متنوعة من خطوط الخلايا التي تمثل أهدافًا محتملة لعدوى كورونا المستجد في جسم الإنسان، وقاموا بإصابة سلالات الخلايا بالفيروسات المختلفة ثم نظروا في مدى نجاح المركبات في منع تكاثر الفيروس في الخلايا.

تم خلط النتائج مع فعالية المركبات اعتمادًا على ما إذا كانت تستخدم في خطوط الخلايا المشتقة من الإنسان مقابل خطوط الخلايا المشتقة من القرد، والمعروفة باسم خطوط خلايا Vero.

ويقول فرانك شول ، الأستاذ المشارك في علم الأحياء في ولاية نورث كارولاينا والمؤلف المشارك في البحث: "في خطوط الخلايا المشتقة من الإنسان ، وجدنا أن جميع المركبات الثلاثة تعمل بشكل مشابه لريمديسفير ، والذي يستخدم حاليًا لعلاج "كوفيد–19"، ومع ذلك، لم تكن فعالة على الإطلاق في خلايا فيرو."

وتشمل الخطوات التالية للبحث اختبار فعالية المركبات في نموذج الفئران والعمل الإضافي على فهم كيفية تثبيط تكاثر الفيروس.