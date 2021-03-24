البرهان: الجيش السوداني يؤدي واجبه حتى تسليم السلطة

أكد رئيس مجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، أن القوات المسلحة تعمل جنبا إلى جنب مع المواطنين لحماية البلاد.

وقال البرهان، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد قبيلة الكبابيش، إن "ما تقوم به القوات المسلحة الآن هو واجبها خلال الفترة الانتقالیة حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة".



وأشاد البرهان بـ"الدور الكبير الذي تضطلع به الإدارات الأهلية في مساندة الحكومات الوطنية عبر الحِقب التاريخية المُتلاحقة".

وأضاف أن "الدور الذى تقوم به قبيلة الكبابيش من خلال حسها الوطني واستشعارها للمسؤولية يعد مثالا طيبا لقبائل السودان".

من جانبه، أوضح ممثل ناظر قبيلة الكبابيش الشيخ إبراهيم محمد علي التوم أنهم جاءوا لمساندة القوات المسلحة ومباركة خطواتها في كل الاتجاهات.

وأعلن عن تسيير قافلة كبرى دعماَ للقوات المسلحة المرابطة في شرق السودان يترأسها ناظر عموم قبائل الكبابيش خلال الأيام المقبلة.

ولفت الشيخ إبراهيم إلى أن "حديث البرهان في منطقة بحري العسكرية زاد من روح الحماس"، مشيرا إلى "جاهزية القبيلة برجالها وعتادها لحماية الأرض والعِرض".

وكانت عدد من القبائل والولايات قد أعلنت عن دعم مادي للقوات المسلحة منذ بداية الأزمة الحدودية مع إثيوبيا.

وفي تصريحات سابقة، أكد البرهان، أن بلاده لن تتفاوض مع أي طرف قبل إعادة ترسيم الحدود.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، سيطر الجيش السوداني، بعد مواجهات عسكرية، على أراض قالت الخرطوم إنها تقع ضمن حدودها المعترف بها دوليا، بينما تقول إثيوبيا العكس.

وعلى مدى عقود، أجرى البلدان محادثات حول الحدود، دون التوصل إلى اتفاق حول ترسيمها.