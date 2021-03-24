موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. أزمة مايوركا وقيود عيد الفصح

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انتقد وزير المالية الألماني ونائب المستشارة إنجيلا ميركل، أولاف شولتس، الرحلات الحالية من ألمانيا إلى جزيرة مايوركا الإسبانية.

وخلال استعراض الخطوط العريضة لموازنة 2022، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء:" ليس من الجيد القيام بمثل هذه الرحلات الترفيهية في هذا الموقف الآن".

قالت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، الأربعاء، إنها ستلغي خطط السفر إلى مسقط رأسها في مدينة بيرجن خلال عيد الفصح.



ونقلت صحيفة "داجبلادت" عن سولبرج القول: "اعتزم البقاء في أوسلو"، مشيرة إلى أن منزلها والحديقة في بيرجن بحاجة إلى عناية. وذكرت سولبرج أنها اتخذت قرارها مطلع الأسبوع.

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، نحو 43 رحلة دولية وداخلية، وذلك بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

وبحسب بيانات مصر للطيران، فإن رحلات اليوم تشمل 26 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية، و4 رحلات شحن جوي، وتنقل الرحلات على متنها 3882 راكبا.

قررت اليونان، السماح بدخول المسافرين الذين حصلوا على تطعيم كورونا لأراضيها بلا شروط، بهدف إنعاش السياحة.

وقال متحدث باسم وزارة السياحة اليونانية، الثلاثاء، إن بلاده ستسمح بدخول المسافرين القادمين من دول أوروبية أخرى، وإسرائيل، لأراضيها طالما كانوا حاصلين على لقاح فيروس كورونا.