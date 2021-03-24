موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. أزمة قناة السويس ورعب الليرة

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واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استجداء مشاعر الأتراك والمستثمرين لإنقاذ الاقتصاد، متجاهلا قراراته التي تسببت في ذلك.

شهدت قناة السويس عبور قافلة سفن الشمال القادمة من بورسعيد، بالتوازي مع الجهود المكثفة لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

أعلنت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يريد زيادة احتياطياته وقدرته على الإقراض، لزيادة الموارد مكافحة الوباء.

شهدت قناة السويس عبور قافلة سفن الشمال القادمة من بورسعيد، بالتوازي مع الجهود المكثفة لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.



قدم البنك الدولي، الإربعاء، منحة قدرها 390 مليون دولار كدعم في المرحلة الثانية لبرنامج دعم الأسر السودانية "ثمرات".

نشر المركز الصحفي لقناة السويس فيديو لمحاولات تعويم السفينة المتعثرة في القناة، بعد أزمة جنوحها وتوقف حركة الملاحة.

تراجعت أسعار الذهب في مصر، مساء الأربعاء 24 مارس 2021، بالرغم من الارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس.

علّقت وزارة الاقتصاد السورية استيراد أجهزة الهواتف المحمولة "حتى إشعار آخر"، وسط شحّ الدولار وتدهور الليرة.



أعلنت الحكومة المصرية، عن تحديها لتداعيات جائحة كورونا الاقتصادية في مسودة موازنة البلاد المقبلة، بتوقعات نمو قوية، واستثمارات ضخمة.



واصل "سوق أبوظبي للأوراق المالية" الحفاظ على تماسكه في جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملاته الأسبوعية.

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات المسائية، الأربعاء، مع تأخر تعويم سفينة شحن عملاقة جنحت في الممر المائي الفرعي لقناة السويس.

شدد الاتحاد الأوروبي من القيود المفروضة على صادرات لقاحات فيروس كورونا، الأربعاء، مشددا على أولوية التوزيع في السوق المحلية.



في وقت يجب أن تتجه فيه أنظار العالم لسوق النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، كان الاهتمام يتجه شرق المتوسط إلى قناة السويس.

تتجه ألمانيا المصنفة كأكبر اقتصاد في أوروبا ومنطقة اليورو، إلى الاقتراض في مشروع موازنة 2022، التي أقرها مجلس الوزراء، الأربعاء.

