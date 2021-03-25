سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 25 مارس 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وارتفعت العملة المصرية، اليوم الخميس أمام اليورو، الجنيه الإسترليني، فيما استقرت أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

سعر الدولار في مصر

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.708 جنيه للشراء، و15.808 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع في بنك واحد فقط، هو الإمارات دبي الوطني.

بينما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.71 للشراء، و15.81 جنيه للبيع، في 21 بنكا، منهم التجاري الدولي، والقاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، وHSBC، والمشرق، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

عبور قافلة الشمال قناة السويس

وشهدت قناة السويس، الأربعاء، عبور قافلة سفن الشمال القادمة من بورسعيد، بالتوازي مع الجهود المكثفة لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت في وقت سابق من الأربعاء، أن السفينة البنمية العملاقة قد جنحت نتيجة سوء الأحوال الجوية بالكيلومتر 151، خلال عبورها قناة السويس، أحد طرق الملاحة الأكثر استخداما في العالم.

وتتولى لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تعويم السفينة، لضمان انتظام حركة الملاحة وفقا لأعلى معايير الأمان والسلامة، وخدمة حركة التجارة العالمية.

أسعار اليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، الأربعاء.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء، و21.81 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.188 جنيه للشراء، و4.215 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.276 جنيه للشراء، و4.304 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، عند نحو 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

موازنة تتحدى الجائحة

قالت الحكومة المصرية، الأربعاء، إنها وافقت على مسودة موازنة للعام المالي المقبل، تتحدى تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، بنمو متوقع يبلغ 5.4%.

ويبدأ العام المالي في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وأضافت الحكومة المصرية، في بيان، أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بمسودة موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 تبلغ 1.3 تريليون جنيه ( 82.75 مليار دولار)، وأن العجز المتوقع تبلغ نسبته 6.6%.

وأوضحت، أن مسودة الموازنة تتضمن تخصيص نحو 358 مليار جنيه استثمارات حكومية تخصص لـ 12 ألف مشروع ( 22.79 مليار دولار)، ونحو 87.8 مليار جنيه (5.59 مليار دولار) لدعم السلع التموينية والمزارعين.