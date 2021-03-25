التحديثات الجديدة للأجهزة الإلكترونية الذكية القابلة للارتداء

أطلقت شركة فيتبيت تحديثا لبرمجيات سوار اللياقة البدنية Charge 4 بمجموعة مزايا عملية للمستخدمين الرياضيين والمهتمين بالصحة.

وأوضحت الشركة الأمريكية لصناعة الأجهزة الإلكترونية الذكية القابلة للارتداء، اليوم الخميس، أن التحديث الجديد يجلب ثلاثة وظائف رئيسية جديدة: الأولى أنه يتم الآن قياس محتوى الأوكسجين في الدم بانتظام طوال الليل عبر مستشعر SpO2. وعندما يستيقظ المستخدم يتلقى ملخصا عن الليلة السابقة، كما يعرض تطبيق Fitbit تقريرا عن الأيام السبعة الماضية.



وتتمثل الوظيفة الثانية في اكتشاف وتسجيل التغيرات الطارئة على درجة حرارة الجلد بحيث يمكن على سبيل المثال اكتشاف الحمى مبكرا، مع نظرة عامة على الأيام السبعة الماضية في التطبيق.

أما الوظيفة الثالثة فتتمثل في مراجعة لوحة المعلومات في تطبيق Fitbit بحيث يتم تقديم الكثير من البيانات بشكل أكثر وضوحا.

ومطلع العام الجاري، استكملت شركة جوجل الأمريكية لخدمات الانترنت عملية الاستحواذ على شركة "فيتبيت"، التي يزيد عدد مستخدمي خدماتها عن 29 مليون مستخدم نشط.

وأكد جوجل المملوكة للشركة الأم "ألفابيت" أنها سوف تحافظ على خصوصية مستخدمي "فيتبيت"، وذكرت أنها تعمل مع جهات تنظيمية دولية لوضع منهج للحفاظ على خصوصية المستهلكين، بما في ذلك سلسلة من الالتزامات التي تؤكد أن البيانات الصحية الخاصة بمستخدمي أجهزة "فيتبيت" لن يتم استغلالها في توجيه اعلانات جوجل.

وأوضحت جوجل أن بيانات مستخدمي فيتبيت سوف تكون منفصلة عن باقي البيانات التي تحتفظ بها الشركة وتستخدمها في توجيه الخدمات الدعائية.

وسوف تسمح جوجل لمستخدمي أجهزة فيتبيت بالاستفادة من خدمات أطراف خارجية، وهو ما يتيح لهم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالصحة ومؤشرات اللياقة البدنية من شركات أخرى على حسابات فيتبيت الخاصة بهم.

وأكدت جوجل أن الخدمات المتوافرة على أجهزة فيتبيت تساعد في الحفاظ على الصحة والسلامة البدنية.

وذكرت أنها ستواصل العمل من أجل ابتكار أجهزة وخدمات أخرى للمساعدة في تعزيز صحة وسلامة المستخدمين.