أزمة قناة السويس.. ماذا يعني اعتذار الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة؟

اعتذرت شركة شوي كيسن اليابانية مالكة سفينة حاويات عالقة بقناة السويس، أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، وقالت إنها تعمل على حل الموقف.

وقالت الشركة اليابانية في بيان إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي.



وقالت هيئة قناة السويس في بيان، أمس الأربعاء، إن السفينة (إيفر جيفن)، البالغ طولها 400 متر وحمولتها 224 ألف طن، جنحت صباح أمس الأول الثلاثاء، بعد أن اختل توجيهها وسط رياح عاتية وعاصفة ترابية، مما يهدد بتعطيل شحنات عالمية لأيام.

ونقلت رويترز عن مصادر بقطاع التأمين أمس الأربعاء، إن مالك واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، والعالقة في قناة السويس حاليا، يواجه هو وشركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات حتى إذا أعيد تعويم السفينة سريعا.

وقال وكلاء تأمين وسماسرة إن مالك السفينة، شركة شوي كيسان كيه.كيه اليابانية، وشركات التأمين قد يواجهون مطالبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات ومن السفن الأخرى التي تعطلت حركتها.

مطالبات بالتعويض

وقال ديفيد سميث، مدير مكتب سمسرة التأمين البحري مكجيل وشركاه "كل الطرق تؤدي إلى السفينة."

وتقول مصادر قطاع التأمين إن سفن الحاويات من هذا الحجم تكون مؤمنا عليها عادة ضد الأضرار التي قد تلحق بالهيكل والمعدات. وقال مصدران إن السفينة مؤمن عليها في السوق اليابانية.

وقال وسطاء للتأمين إن التأمين على السفينة يتراوح بين 100 و140 مليون دولار على الأرجح.

وتتحمل الشركة المؤمنة على الهيكل والمعدات تكلفة عملية إنقاذ السفينة أيضا، وقال محام بمجال الشحن البحري طلب عدم نشر اسمه "لعلها أكبر كارثة تحل بسفينة حاويات في العالم دون أن تضيع السفينة نفسها."

وقال مارتن شوتيفاير، المتحدث باسم شركة الخدمات البحرية الهولندية بوسكاليس، لرويترز إن وحدتها سميت لإنقاذ السفن كُلفت بالمشاركة في العملية. ويتجه فريق من نحو 10 أفراد إلى مصر.

مشاكل سلاسل الإمداد

من المرجح أيضا أن يطالب ملاك حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى العالقة في القناة بتعويضات من الشركة المؤمنة على السفينة عن أضرار بسلع قابلة للتلف أو تأخر تسليمات.

وقال ماركوس بيكر، رئيس النقل البحري والشحن لدى مارش للسمسرة التأمينية، "استمرار تكدس السفن يفرز مشاكل هائلة في سلاسل الإمداد."

وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني في بيان إلى رويترز بالبريد الإلكتروني إنه جهة الحماية والتعويض للسفينة إيفر جيفن، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويغطي هذا النوع من التأمين المطالبات المتعلقة بالتلوث والإصابات البشرية.

وقال سميث من مكتب مكجيل إن من المرجح أن يعاد التأمين على الجانب الأكبر من مطالبات التأمين هذه من خلال برنامج تديره مجموعة نوادي الحماية والتعويض العالمية.

وقال راهول خانا، مدير استشارات المخاطر البحرية لدى أليانز جلوبال كوربريت أند سبيشياليتي، إنه قد تكون هناك مطالبات أيضا عن أضرار لحقت بالقناة. وتُظهر صور عرضتها هيئة قناة السويس حفارا يرفع الرمال والصخور عند ضفة القناة حول مقدمة السفينة.

جنوح السفن هو السبب الأشيع لحوادث الشحن البحري في القناة، وقد شهدت الأعوام العشرة الأخيرة 25 حادثا من ذلك النوع، وفقا لأليانز جلوبال كوربريت.

لكن من المستبعد أن تواجه شركات التأمين مطالبات تتعلق بتسرب مواد إلى مياه القناة. وقالت شركة بنهارد شولته لإدارة السفن، وهي المدير الفني للسفينة، إنه لم ترد تقارير عن وقوع تلوث.

%30 من حركة سفن الحاويات العالمية

ويمر نحو 30% من حركة سفن الحاويات العالمية عبر قناة السويس يوميا، تحمل كل شيء من الوقود إلى السلع الاستهلاكية. والطريق البديل الرئيسي للسفن المسافرة بين آسيا وأوروبا يمر حول قارة أفريقيا ويستغرق أسبوعا إضافيا.

وتمر نحو 12% من التجارة العالمية عبر القناة وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة لمصر، وبلغت عائداتها 5.6 مليار دولار في 2020.

وذكرت شركة إيفرجرين التايوانية التي تستأجر سفينة الحاويات أن الجهة المالكة للسفينة أبلغتها أنها تعتقد أن ما حدث كان نتيجة "رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة في المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح".

وقالت هيئة قناة السويس إن حوالي 19 ألف سفينة- أو 51.5 في المتوسط يوميا- عبرت القناة خلال 2020.

وقال نيلز مادسن نائب الرئيس لشؤون الإنتاج والعمليات لدى سي انتيليجنس للاستشارات، ومقرها الدنمرك، إنه إذا استمرت إيفر جيفن في هذا الوضع لمدة 48 ساعة "سيقتصر التأثير على تفاقم تدريجي في تأخير السفن".

وأضاف "لكن إن ظلت قناة السويس مغلقة لما بين ثلاثة وخمسة أيام أخرى، فسيبدأ ظهور تداعيات عالمية خطيرة للغاية".