بعد أن أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً تنشر دوت الخليج الإخبارية 12 صورة من داخل غرفة العمليات الخاصة بإنقاذ السفينة الجانحة لعودة حركة الملاحة إلى القناة بأسرع وقت ممكن. ويتابع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عمليات الإقاذ بنفسه.



وتواصل فرق الإنقاذ محاولات سحب السفينة الجانحة

شحوط السفينة الجانحة



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعليق حركة الملاحة بقناة السويس.. أول صور من داخل غرفة عمليات "الأزمة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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