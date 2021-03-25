تنحية الخلافات لإنقاذ البلاد.. نصيحة أمريكية لزعماء لبنان

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، الخميس، إلى تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات، مؤكدة وقوفها إلى جانب بيروت.

وحثت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، خلال لقاء مع الرئيس ميشال عون، زعماء لبنان على "تنحية الخلافات جانبا لإنقاذ بلادهم من الأزمة".



وبحثت شيا كذلك مع عون ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات.

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، في تصريحات تلفزيونية بعد لقائها بعون،: "بعد ما يقرب من 8 أشهر من دون حكومة.. ألم يحن الوقت للتنازل عن المطالب؟".

وانضمت شيا إلى مجموعة من المسؤولين الأجانب الذين يحثون القادة المنقسمين على الاتفاق على حكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي يعد أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ عقود.

يأتي ذلك بعد أشهر من الخلافات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وكان خلاف سياسي عنيف نشب مؤخرا بين الرئيس عون والحريري تخلله اتهامات متبادلة بتحوير الحقائق والتضليل، ما أعاد مشاورات تشكيل حكومة لبنان إلى المربع صفر.



وقال الحريري إن "عون بعث له رسالة، الأحد الماضي، تتضمن تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب وتتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي".

واعتبر أن "هذا غير مقبول ويمس بصلاحيات رئيس الحكومة، لأن عمل رئيس الحكومة المكلف ليس تعبئة أوراق، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة".

ويتمسك فريق عون المتحالف مع حزب الله المتمثل في التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون، بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، تسمى الثلث المعطل.

بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.