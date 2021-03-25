أخطر 4 أرقام في أزمة قناة السويس.. تكلفة الانسداد 400 مليون دولار بالساعة

تعج أزمة جنوح السفينة العملاقة "إيفر جيفن" داخل قناة السويس بأرقام مفزعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتحمل أزمة قناة السويس 4 أرقاما من شأنها تغيير مسار حركة التجارة في العالم وتطور أسعار النفط على مدار الساعات القليلة المقبلة.



وحسب تقديرات تقريبية فإن تكلفة انسداد القناة تبلغ حوالي 400 مليون دولار في الساعة، بناء على حسابات من Lloyd’s List التي تشير إلى أن حركة المرور المتجهة غربا تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار في اليوم، وحركة المرور المتجهة شرقا تبلغ 4.5 مليار دولار تقريبا، وفقا لما نقلته "بلومبرج".

ويوم الأربعاء، كانت 185 سفينة تنتظر عبور القناة، بحسب لبيانات الشحن التي جمعتها "بلومبرج"، في حين تقدر Lloyd’s أن هناك 165 سفينة.

وحوالي 34 سفينة حاويات مستأجرة من قبل شركة "ميرسك" وخطوط الشحن الأخرى إما عالقة في القناة أو في طريقها، وفقا لشركة تتبع سلسلة التوريد.

وتشير التقارير الأولية إلى أن 10 ناقلات نفط تحمل ما مجموعه 13 مليون برميل قد تتأثر بالاضطراب، وفقا لمحلل الشحن الأول في "فورتكسا آرثر ريتشر".

أسعار النفط

نزلت أسعار النفط، الخميس، نحو 2% رغم الصعوبات التي تواجه قوارب تعويم سفينة حاويات جانحة تسد مسار ناقلات النفط الخام في قناة السويس

يأتي هبوط أسعار النفط بعد أن انتعشت المخاوف بشأن الطلب على المنتجات النفطية بسبب إجراءات العزل العام الجديدة الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 دولار أو ما يعادل 2.1% إلى 63.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 6% أثناء الليل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 2.3% إلى 59.78 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 5.9% ليلا.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان، إن السفينة "إيفر جيفن"، البالغ طولها 400 متر وحمولتها 224 ألف طن، جنحت صباح أمس الثلاثاء بعد أن اختل توجيهها وسط رياح عاتية وعاصفة ترابية، مما يهدد بتعطيل شحنات عالمية لأيام.

ويمر نحو 30 بالمئة من حركة سفن الحاويات العالمية عبر قناة السويس يوميا، تحمل كل شيء من الوقود إلى السلع الاستهلاكية. والطريق البديل الرئيسي للسفن المسافرة بين آسيا وأوروبا يمر حول قارة أفريقيا ويستغرق أسبوعا إضافيا.

وتمر نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية عبر القناة، وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة لمصر، وبلغت عائداتها 5.6 مليار دولار في 2020.

هبوط أسعار النفط

وقال آي.إن.جي إيكونوميكس "كلما طال أمد هذا الاضطراب شهدنا تحول المزيد من شركات التكرير والمشترين إلى السوق الفورية لضمان الإمدادات من أماكن أخرى"، مضيفا أن شركات الشحن البحري تواجه قرارا بشأن ما إذا كانت ستبحر حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، مما سيسبب تأخيرات.

وتلقت السوق الدعم أيضا أمس الأربعاء بفعل بيانات أظهرت تحسن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات تشغيل المصافي فيما تظهر بيانات أيضا قوة النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو هذا الشهر.

لكن محللين يقولون إن تلك العوامل الداعمة طغى عليها القلق الآخذ في التنامي بشأن الطلب العالمي.

تعليق الملاحة في القناة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر ١٥1 ترقيم قناة.

وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة.

إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

شملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة ١ بقوة شد ١6٠ طنا.