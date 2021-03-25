الرئيس والنائب.. "كورونا" يضرب الأمة السوداني مجددا

أعلن حزب الأمة القومي السوداني، الخميس، إصابة رئيسه المكلف، فضل الله برمة ناصر، ونائبه صديق إسماعيل، بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد أشهر من وفاة رئيس حزب الأمة السابق والزعيم البارز، الصادق المهدي، بالفيروس التاجي.

وقال الحزب، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن الفحوصات الطبية أكدت إصابة برمة وإسماعيل بفيروس كورونا.

وأضاف الحزب أن حالة برمة وإسماعيل "مستقرة"، ويخضع كل منهما للبروتوكول العلاجي تحت إشراف طبي.

وأوضح البيان أن "جميع قيادات الحزب سيخضعون للفحص الطبي للاطمئنان على صحتهم".

وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توفى رئيس حزب الأمة السابق الصادق المهدي، متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا".

وبعد رحيل المهدي، كلفت هيئة الحزب، برمة ناصر، بالرئاسة لحين عقد مؤتمر عام لاختيار رئيس جديد.

ويمر السودان بموجة ثالثة لفيروس "كورونا" المستجد أشد فتكا من الموجات السابقة، مما يثير قلق السلطات الصحية بشكل لافت.

والأربعاء الماضي، قررت لجنة الطوارئ الصحية في السودان فرض ارتداء غطاء الفم والأنف "كمامة" في كل المؤسسات العامة والمدارس، ضمن تدابير للسيطرة على الجائحة.