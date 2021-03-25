تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية

تحطمت طائرة عسكرية بريطانية، الخميس، في كورنوال جنوب غربي البلاد. وقالت محطة "سكاي نيوز" البريطانية إن "الطائرة تابعة للقوات الجوية الملكية ومن طراز هوك تي1". وأضافت أن "طاقم الطائرة تمكن من القفز، ولم يسفر الحادث عن قتلى"، مشيرة إلى أن "خدمات الطوارئ في موقع التحطم".

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