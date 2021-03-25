"بيتكوين" ترفض هدية إيلون ماسك وتفقد 10% من قيمتها

بعد أقل من 24 ساعة عن إعلان رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، بيع السيارات مقابل عملة بيتكوين، فقدت العملة المشفرة 10% من قيمتها.

وهبطت قيمة "بيتكوين" والتي اشتهرت بلقب "الذهب الإلكتروني" نظرا لاعتبارها وعاء إدخاري للاستثمار وحفظ القيمة، اليوم الخميس، بنسبة 10% إلى 51 ألف دولار، وفقا لما أظهرته التداولات.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، هبطت عملة "البيتكوين"، في بورصة Binance، بنسبة 9.47% إلى 51408 دولار، وقبل ذلك بدقيقة سجلت العملة الأكثر شهرة في العالم 51057 دولارا.

في حين أظهرت بيانات موقع CoinMarketCap، الذي يحتسب متوسط سعر "البيتكوين" في أكثر من 20 بورصة، أن العملة الأكثر شهرة في العالم هبطت بنسبة 8.88% إلى 51562 دولار.

وجاء الهبوط بعد ارتفاع سجلته العملة أمس الأربعاء، حيث صعدت إلى مستوى 55 ألف دولار، بعدما أعلن رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك إمكانية شراء سيارات "تسلا" الكهربائية في الولايات المتحدة بواسطة عملة "البيتكوين".

ويعتزم ماسك تعميم هذه الخاصية خارج أمريكا لاحقا هذا العام، خاصة بعدما تخطى سعر العملة الإلكترونية الأشهر في العالم "بيتكوين" 55 ألف دولار خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وأثنى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، في فبراير/شباط الماضي، على العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، قائلا إن امتلاكها أفضل قليلا من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصلا أفضل لحيازته.

وقال ماسك في تغريدة: "حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر"، مضيفا "بيتكوين تقريبا.. مثل المال الإلزامي. الكلمة الأساسية هنا تقريبا".

ودافع ماسك عن تحرك "تسلا" للاستثمار في بتكوين، قائلا إن الاختلاف عن النقد جعلها مغامرة مناسبة للشركة المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500، لكي تحوز العملة المشفرة، بحسب "رويترز".