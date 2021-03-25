15 عاماً سجنا لفلسطيني هاجم دورية فرنسية جنوب لبنان

قضت المحكمة العسكرية في لبنان على فلسطيني بالسجن 15 عاماً لتفجيره دورية للكتيبة الفرنسية التابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

وجاء في حيثيات الحكم ،الذي أصدرته المحكمة العسكرية بعد 10 سنوات على الهجوم، إن الفلسطيني محمد حسن الأفندي أدين بـ"جرم الانخراط في صفوف تنظيم إرهابي مسلح" بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.



وقضى الحكم على الأفندي بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة".

وتعرضت دورية من الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن اليونيفيل في 11 ديسمبر 2011 لعملية تفجير لدى مرورها عند أطراف مدينة صور، ما تسبب بجرح خمسة جنود فرنسيين ومدنيين لبنانيين اثنين.

واتهم وزير الخارجية الفرنسية آنذاك "الان غريو" "حزب الله" بتنفيذ العملية.

وتنتشر اليونيفيل في الجنوب منذ العام 1978، وتوسعت مهامها وحجمها بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الصادر العام 2006 والذي وضع حدا لنزاع دموي بين إسرائيل وحزب الله، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في لبنان وأكثر من 160 في إسرائيل.