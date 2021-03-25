محمد بن زايد يناقش مع رئيس الأرجنتين تعزيز التعاون

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع رئيس الأرجنتين، علاقات الصداقة وسبل تطويرها.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، تناول علاقات الصداقة التي تجمع البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



واستعرض الجانبان خلال الاتصال آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادلا وجهات النظر ، وتطرقا إلى أهمية الجهود والتعاون الدولي في سبيل القضاء على جائحة "كورونا" ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم وشعوبها.