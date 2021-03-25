واشنطن: إيران تلعب دورا سلبيا باليمن وعلى الحوثي تحديد موقفه

هاجم سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إيران بشدة بسبب الأدوار السلبية التي تلعبها في الملف اليمني، وتفاقم معاناة الشعب الذي يعاني من ويلات الحرب.
وقال سامويل وربيرج خلال تصريحات صحفية، مساء الخميس، إن إيران تلعب دورا سلبيا في الملف اليمني، ويجب على مليشيا الحوثي حسم موقفها الآن، وتحديد ما إذا كانت ستقف مع أو ضد الشعب اليمني.
وعن حسن إيرلو، الذي زعمت إيران أنه سفيرها لدى المليشيا الحوثية، ويوصف بأنه "الحاكم العسكري للعاصمة اليمنية"، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن "حسن إيرلو لا يشغل أي منصب دبلوماسي في اليمن".
ووصل مندوب طهران إلى صنعاء منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كحاكم عسكري للعاصمة اليمنية، وفرضت عليه واشنطن عقوبات بجانب عدة أشخاص على صلة بالإرهاب.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع رئيس الوزراء اليمني حول التزام واشنطن بالدفع قدمًا بعملية السلام ودعمها لجهود حكومته في وقف إطلاق النار.
ومنذ اجتياح مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، يشهد اليمن حربا غيرت ملامحه وأطاحت بمؤشرات اقتصاده، في معاناة لا تزال مستمرة حتى اليوم بدعم إيراني واسع للمليشيا.
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