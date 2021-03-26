موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي..أزمة قناة السويس وآخر إنذار لأردوغان

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

توقف حركة المرور بقناة السويس يؤدي إلى تفاقم مشاكل مسارات التجارة العالمية، التي تعاني اضطرابا بالفعل، فيما يتم دراسة خيار "التجريف".

وجه زعماء الاتحاد الأوروبي تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وقف الاستفزازات لدول الجوار مثل قبرص واليونان.

أعادت روسيا، الخميس، بأسلوب ساخر طرح الممر البحري الشمالي "بديلا" عن قناة السويس في مصر، بعد أن توقفت الملاحة بها.

ارتفع إجمالي الناتج المحلي الأمريكي في الربع الأخير من عام 2020 بشكل فاق التوقعات.

تحاول مصر، الخميس، إخراج ناقلة حاويات ضخمة جانحة تعطل منذ الأربعاء حركة الملاحة في قناة السويس، الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا..

أعلنت "بورصة إنتركونتيننتال"، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز "NYSE: ICE" عن انضمام 23 بنكاً ومؤسسة مالية عالمية.



تراجعت أسعار النفط 4%، مواصلة أداءها الضعيف بفعل تجدد الإغلاقات في أوروبا وآسيا للتصدي لتنامي معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، فجأة مساء اليوم الخميس 25 مارس 2021، بنحو 3 جنيهات بدعم من الارتفاع العالمي بأسعار المعدن النفيس.

أجرى السودان، اليوم الخميس، مباحثات مع مسؤولي البنك الدولي، حول إعادة ربط الخرطوم بالمنظمات الدولية.

رصدت الأقمار الصناعية، صورا ومقاطع فيديو لتحركات غريبة في مسار سفينة "إيفر جيفن" العملاقة قبل دخولها قناة السويس، وجنوحها.

انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الخميس، متأثرة بهبوط أسهم التكنولوجيا ذات الثقل، رغم انخفاض طلبات إعانة البطالة.

تتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.



بعد أقل من 24 ساعة عن إعلان رئيس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، بيع السيارات مقابل عملة بيتكوين، فقدت العملة المشفرة 10% من قيمتها.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي في السعودية) عن نقل ملكية حصصه في بعض شركات الإنتاج الحيواني.

نعى مصرف الإمارات المركزي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، ذاكرا مآثره المتعددة.

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 25 مارس 2021، بالرغم من الارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس.

شهد عام 2020 تضخم ثروات المليارديرات وارتفاعها إلى ذرى جديدة، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

أقرت خطوط "إيفر جرين" التي تدير سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس بمسؤولية الشركة المالكة عن تكاليف الأزمة.

كشفت شركة "شوي كيسن كايشا" المالكة لناقلة الحاويات الضخمة الجانحة في قناة السويس، عن "صعوبة قصوى" في عملية التعويم.

تعج أزمة جنوح السفينة العملاقة "إيفر جيفن" داخل قناة السويس بأرقام مفزعة على المستويين الإقليمي والدولي.